Эпизод «Маши и медведя» собрал рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод «Маша плюс каша» российского мультфильма «Маша и Медведь» стал единственным анимационном роликом, набравшим более четырех миллиардов просмотров на YouTube. Об этом в среду, 31 июля, сообщили представители пресс-службы правообладателя мультсериала компании Animaccord.

В пресс-службе отметили, что другие эпизоды мультфильмы не менее успешны. Например, почетный статус "миллиардников" на YouTube получили серии «Приятного аппетита» - более 1,3 миллиарда просмотров, а также «Большая стирка» - более 1,1 миллиарда просмотров.

Animaccord является международной лицензионной компанией и студией, которая специализируется на производстве и глобальном продвижении анимационных брендов. В прошлом году организация была включена в топ-150 мировых лицензиаров международного лицензионного издания License Global. Компания получила признание индустрии за глобальное развитие анимационного бренда "Маша и Медведь".