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Канада не будет впускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Тамара Астапенкова
01:25 03.07.2019
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для некоторых категорий граждан Украины.
Канада не будет впускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
© Фото: РИА Новости

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила на пресс-конференции, что власти не намерены впускать в страну жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

«Канада предпримет действия, чтобы эти паспорта не были использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров последовать этому примеру», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе допустили возможность рассмотрения вопроса о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.

Первого мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для некоторых категорий граждан Украины, которые родились и ранее проживали на Крымском полуострове, но уехали оттуда до марта 2014 года. Также российский паспорт смогут получать люди, которые жили на Донбассе на момент провозглашения народных республик в 2014 году, а затем получили в России разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца или приехали по программе переселения соотечественников.

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