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Военный летчик рассказал о процессе тушения лесных пожаров в Красноярском крае

Роман Захаров
21:59 31.07.2019
Подполковник Михаил Зотов рассказал «Звезде», как работает выливной авиационный прибор.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На военном аэродроме в Таганроге идет подготовка самолета, оснащенного выливным авиационным прибором, перед перелетом в Красноярский край для тушения лесных пожаров. Об этом «Звезде» рассказал командир воздушного судна подполковник Михаил Зотов.

«Поступила задача на выполнение перелета до аэродрома Красноярска для выполнения тушения лесных пожаров. Сейчас на самолете выполняется предполетная подготовка, проверка оборудования, систем самолета, загрузка выливного авиационного прибора (ВАП), подготовка к вылету», - заявил подполковник.

По словам военнослужащего, после перелета в Красноярск воздушное судно будет заправлено 42 тоннами воды. Затем самолет вылетит в район очагов пожара, где будет произведен слив жидкости.

«Слив производится вручную, открываются крышки прибора по команде штурмана», - уточнил Михаил Зотов.

Ранее стало известно, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Cергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

В среду, 31 июля, президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева дал указание Министерству обороны РФ присоединиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия. 

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