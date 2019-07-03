Представитель манси объяснил смысл загадочных знаков на месте гибели группы Дятлова

Представителю народа манси Валерию Анямову удалось расшифровать загадочные знаки на месте гибели группы Дятлова. Во всяком случае, он так утверждает, параллельно опровергая версию о том, что мансийцы могли быть причастны к смерти студентов в начале февраля 1959 года.

В эфире телешоу «На самом деле» он заявил, что манси в то время в этих местах быть не могло, поскольку там не на кого было охотиться.

Затронул Анямов и тему загадочных рисунков, обнаруженных недалеко от места трагедии. По его словам, они не носят какого-либо тайного смысла и являются лишь метками, оставленными местными охотниками.

«Видите три черточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак - родовой, то есть это были мои родственники - Анямовы. Три черточки внизу - это три собаки, которые были с охотниками», - пояснил он, комментируя фотографию с места гибели группы.

Ранее сообщалось, что участник поисковой операции на месте гибели группы Дятлова выдвинул свою версию трагических событий. По словам Владислава Карелина, студенты могли погибнуть вследствие «мощного теплового техногенного воздействия».

Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова, в состав которой входили девять человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий произошедшего.