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ФРС США снизила базовую ставку впервые за 10 лет

Наталия Майорова
21:40 31.07.2019
Более 10 лет ФРС повышала или удерживала ставку: в 2007-2008 годах ставка снижалась с 5,25% практически до нуля для поддержки экономики США, пострадавшей от кризиса.
ФРС США снизила базовую ставку впервые за 10 лет
© Фото: Chuck Myers ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Федеральная резервная система США, которая выполняет функции центрального банка страны, снизила базовую процентную ставку. Это произошло впервые со времен глобального финансового кризиса. Таким образом, она опустилась сразу на 25 базисных пунктов - с 2,25–2,5 до 2–2,25%. Соответствующие данные приводятся в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Более 10 лет ФРС повышала или удерживала ставку: например, в 2007-2008 годах ставка снижалась с 5,25% практически до нуля, чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса. В сентябре 2012 года регулятор начал программу количественного смягчения: ежемесячно он покупал казначейские и ипотечные облигации на сумму 85 миллиардов долларов.

В декабре 2013 года ФРС стала каждый месяц сокращать покупки вплоть до полного сворачивания программы, которая произошла осенью 2014 года. Позже, в 2015 году, на фоне восстановления экономики Федрезерв приступил к повышению ставки: последний раз он поднял ее в декабре 2018 года, говорится в сообщении.

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