Письмо смерти: найден способ заразить iPhone с помощью сообщения

Шесть опасных уязвимостей в системе iOS от Apple обнаружили сотрудники команды Project Zero, входящей в Google. При этом найденные недочеты можно эксплуатировать через приложение iMessage.

В частности, благодаря четырем найденным уязвимостям злоумышленники могли отправлять вредоносный код и заражать устройство без дополнительных действий: жертве достаточно просто открыть полученное сообщение.

Как уточняет ZDNet, стоимость обнаруженных уязвимостей на черном рынке могла достигать почти 320 миллионов рублей. При этом, если учитывать, что недочеты функционируют и на последних версиях iOS, то их цена могла варьироваться в районе 1,2 миллиарда рублей.

Пять уязвимостей оказались беззащитны перед новой версией системы гаджетов iPhone – 12.4, которая вышла 22 июля. Детали еще одного недочета в iOS не раскрываются, поскольку даже последнее обновление не смогло устранить его полностью.