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Неподходящая инфраструктура: в Миассе воспитанники детского центра вынуждены заходить в здание через окно

Константин Исаев
21:12 31.07.2019
Жильцы дома выступают против строительства специального прохода для детей с особенностями в развитии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Их - в дверь, они - в окно! Эта поговорка стала во всех смыслах реальностью для воспитанников реабилитационного центра в Миассе. Жильцы дома, где он расположен, в общем-то, и не особо скрывают, что совсем не хотят постоянно видеть перед глазами детей с особенностями. Поэтому и не дают согласие на оборудование нового входа, адаптированного для людей с ограниченными возможностями. В связи с этим, детей в прямом смысле слова вносят через окно, а Следственный комитет, в свою очередь, начинает проверку.

Вместо порога - подоконник, вместо двери - оконное стекло. Каждый день воспитанники реабилитационного центра с помощью родителей и педагогов входят на занятия через окно.

Общественному центру для детей с особенностями развития выбирать помещение не приходилось: какое выделил город, там и обосновались. Обычный подъезд жилого дома. Вход очень близко от проезжей части.

«Если дети тяжело ходят, их тяжело нести, то мы их через окно, мамочками группируемся, передаем. Если более-менее ходят - ведем по тротуару, но опять же - лужа, грязь, тротуар весь в грязи и приходится как цапли по камушкам с ребенком на руках», - рассказывает тетя одного из малышей Светлана Масалимова.

Поэтому, чтобы попасть на занятия родителям и педагогам приходится на руках заносить детей, у многих из которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, прямо через окно во дворе. Так удобнее и безопасней.

«Собираются большие лужи, плюс вся земля с гор весной, ходунки не проходят. И дети боятся шума машин. Бывают несутся и грязью обольют, и шума испугаются. А зимой никто не чистит. Проедет трактор, он дорогу почисти и вот этот отвал - опять не подъехать, ни уехать», - говорят мамы детей с особенностями.

Так и возникла идея сделать вместо окна дверь. Тем более, в этом году центр выиграл грант на развитие - более миллиона рублей. Вот только жильцы дома резко выступили против перепланировки.

«Сколько лет этому дому! А если вы начнёте там копать, начнёте рушить всё, а дом даст трещину», - возмущается жительница дома.

Для изменения конструкции стены необходимо письменное согласие половины жильцов. Но несмотря на регулярные встречи с работниками реабилитационного центра, собрать подписи не удается.

И некоторые жители не скрывают, почему на самом деле против соседства с реабилитационным центром.

«Это один из показателей именно толерантности. Люди должны принимать таких людей к себе в социум, чтобы они так же совместно жили, реабилитировались, работали, интегрировались то есть жили полноценной жизнью», - утверждает эксперт совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимир Корнев.

Как правило, подобные центры в самых разных регионах находятся именно в жилых домах. Но если уж ситуация зашла в тупик, решать ее нужно только в рамках действующих законов.

«Для того чтобы создать такой центр, надо было жилое помещение перевести в нежилое. И тогда все проблемы решаются, по сути дела - здесь сделан отдельный вход, который позволяет сюда входить и абсолютно не зависимо от жильцов этого дома решать все проблемы реабилитации детей», -считает эксперт ОНФ по социальной политике и делам инвалидов Александр Лысенко.

Уже готов архитектурный проект, подготовлены необходимые документы, которые направлены в администрацию города Миасса и руководству Челябинской области для скорейшего разрешения этой ситуации. И возможно, эти «упражнения на окне» вскоре перестанут быть обязательной и совсем не нужной частью реабилитации этих детей.

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