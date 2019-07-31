СМИ: КНДР выпустила неопознанные снаряды с восточного побережья

Северная Корея выпустила несколько снарядов на с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье утром в среду, 31 июля. Это произошло менее, чем через неделю после испытаний двух баллистических ракет малой дальности в том же районе.

В Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что наблюдают за ситуацией.

«Наши войска поддерживают готовность, отслеживая ситуацию в случае новых запусков», – говорится в заявлении комитета, которое цитирует южнокорейское агентство Yonhap.

КНДР осуществляла запуск двух управляемых ракет 25 июля. Их идентифицировали как модернизированные версии баллистических ракет малой дальности KN-23, испытания которых проводились под Пхеньяном в мае. Впоследствии выпущенные ракеты упали в море.