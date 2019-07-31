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Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока - 2»

Наталия Майорова
20:28 31.07.2019
Теперь законопроект должен пройти через сенат, а после предстоит голосование в палате представителей. Лишь потом документ поступит на подпись президенту США.
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, globallookpress

Комитет американского сената по международным делам одобрил санкции против «Северного потока – 2». Законопроект был подготовлен сенаторами Тедом Крузом от Республиканской партии и Джином Шахиным от демократов. «За» проголосовали 20 членов комитета, а «против» - лишь двое.

Согласно документу, запрещается въезд в США любым лицам, которые причастны к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Также запрещается заморозка их активов, находящихся в американской юрисдикции.

В соответствии с процедурой, далее законопроект должен пройти через сенат, а после предстоит голосование в палате представителей. Лишь потом документ поступит на подпись президенту США.

Голосование должно было состояться еще на прошлой неделе, сообщает агентство Reuters, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом, где обратил внимание коллег по комитету на то, что инициатива, вероятнее всего, ударит не по России, а по партнерам США в Европе.

Например, речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает практически весь морской участок. Или же под санкциями могут оказаться компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, заявил Пол.

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