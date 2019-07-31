Черногорских военных обязали участвовать в защите стран НАТО

Военнослужащих Черногории обязали защищать союзников по НАТО. Соответствующий закон был принят парламентом государства.

Согласно документу, теперь разрешается отправлять черногорских военных на учения, которые проходят за рубежом. Также в Черногорию можно будет приглашать солдат из стран НАТО.

Как передает Национальное телевидение страны, черногорские военные на добровольной основе смогут отправляться в международные миссии за рубежом, которые направлены на поддержание мира, преодоление кризисных ситуаций, улучшение гуманитарной обстановки и помощь развитию демократии.

«Участие в действиях по обороне стран-союзников в рамках Североатлантического договора является обязательным», - говорится в документе.

При этом, согласно закону, военнослужащие должны будут принимать участие во всех видах деятельности, разрешенных законом.

Напомним, летом 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Большая часть населения бывшей югославской республики выступала против этого. 23 июля 2019 года был подписан документ о завершении процесса вступления страны в Североатлантический альянс.