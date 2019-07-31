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В России зафиксирован «пчелиный мор»

Алексей Кошкин
20:10 31.07.2019
«Геноцид насекомых» произошел из-за конфликта между пасечниками и местными фермерами и агрохолдингами.
В России зафиксирован «пчелиный мор»
© Фото: ТРК Звезда

Масссовая гибель пчел в ряде российских регионов, например таких как Башкирия, Татарстан и Удмуртия, может быть связана с ранней весной и с неправильным использованием пестицидов и агрохимикатов. Таким мнением поделились в Минсельхозе.

Специалисты утверждают, что фермеры в погоне за прибылью забыли о нормах и спровоцировали своими действиями этим летом настоящий «пчелинный мор», в результате которого убытков оказалось более чем на триллион рублей.

Каждый раз открывая опустевший улей пчеловод Андрей Малыхин едва не плачет: в каждом нет ни меда, ни пчел. Погибшими пчелами засыпана вся пасека. Такой «геноцид насекомых» произошел из-за конфликта между пасечниками и местными фермерами и агрохолдингами. Пчелы однажды улетели на соседние поля с рапсом и вернулись уже с ядовитой пыльцой внутри.

«У них шансов не было никаких: осыпались просто адскими количествами. Это когда пчела в судорогах умирает прямо на прилетной доске, просто не высказать словами. Соответственно, когда поднимаешь рамку, все пчелы осыпаются, у них сил нет ничего нет», - сказал Малыхин.

Известный пчеловод, бывший мэр Москвы тоже пострадал от таких несогласованных действий.

«Несмотря на то, что я хозяину этого поля два раза предупреждение делал: сообщи мне, как ты начинаешь химию, я уберу своих пчел. Ну вот, этот хозяин плевать хотел на пчеловодов», - заявил он.

Договорится у сторон не получается: в итоге, по данным Минсельхоза, в России к концу июля в 25 регионах погибло почти 40 тысяч пчелосемей, что составляет больше 1% от их общего количества в стране.

Сейчас в Липецкой и Курской областях власти возмещают ущерб, причиненный владельцам пасек: в Башкортостане в рамках региональной программы «Развитие пчеловодства» предусмотрено субсидирование затрат до 50% на приобретение пчелиных пакетов и специального инвентаря.

По признанию самих пасечников, 3150 рублей за семью пчел - это капля в море. Со всеми затратами их стоимость на рынке составляет 10-15 тысяч рублей. Пчеловод Малыхин на восстановление своей пасеки потратит более 700 тысяч рублей.

Химики в один голос утверждают, что применение разного рода химикатов на полях пагубно влияет на леса, их флору и фауну: грибы и ягоды нельзя есть, а животные умирают.

Пчелы являются важной частью процесса опыления 70% сельхозкультур, и почти половина нашего питания напрямую зависит от этих насекомых. Прожить без пчел, по мнению ученых, людям будет непросто, а вот остановить их гибель можно - надо, чтобы фермеры и пчеловоды подписали «меморандум о ненападении», то есть сообщали расписание распыления химии над полями заранее.

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