Медведев поручил МЧС и Минобороны скоординировать группировки при тушении пожаров в Сибири

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал оказать необходимую поддержку и помощь регионам, которые пострадали от пожаров. Вместе с тем он подчеркнул, что местным властям следует заняться работой.

«И вопрос поддержки, помощи регионам по линии федерального центра и, соответственно, бюджета Российской Федерации - мы, конечно, окажем», - отметил он.

Вместе с тем Медведев поручил скоординировать группировки МЧС и Министерства обороны РФ при тушении пожаров в российских регионах.

«Еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары нужно здесь, а не из окон министерства по чрезвычайным ситуациям или министерства природных ресурсов», - заключил он.

Режим ЧС действует на четырех субъектах РФ: Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).