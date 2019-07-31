Губернатор Красноярского края пообещал ликвидировать лесные пожары за три дня

Пожары в «зоне охраны» Красноярского края будут ликвидированы в течение трех дней. Такое заявление сделал губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании о ситуации с лесными пожарами на территории СФО под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Глава региона при этом добавил, что Красноярскому краю необходимо 350 миллионов рублей для более эффективного применения авиации при тушении лесных пожаров.

«У нас есть потребность приблизительно в 350 млн рублей для того, чтобы мы могли увеличить интенсивность применения авиации в том числе в зоне контроля. В зоне охраны у нас сегодня действуют пожары на площади 5 тысяч гектаров, и я думаю, в течение трех дней они будут ликвидированы», - заявил губернатор.

Ранее стало известно, что в Национальном центре управления обороной РФ по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Сибири.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.