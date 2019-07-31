«Прогресс МС-12» выведен на околоземную орбиту

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12», запущенный в среду с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а», успешно вышел на околоземную орбиту.

Ракета-носитель была запущена в среду в 16:10 мск с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур. Пуск «Союза» прошел в штатном режиме.

Сближение «Прогресса» с МКС планируется проводить по двухвитковой схеме. На это уйдет 3 часа 25 минут. В 18:35 мск «грузовик» должен пристыковаться к модулю «Пирс» в автоматическом режиме.

«Прогресс» - третий за всю историю запусков корабль, который летит к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. Плюсы - быстрая стыковка и возможность доставлять на орбиту скоропортящиеся грузы, например биоматериалы.

Сейчас «Прогресс» доставляет на станцию топливо для дозаправки, воду, сжатый газ в баллонах. Помимо стандартных наборов питания, на его борту и особые лакомства для космонавтов и астронавтов. Для россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова это яблоки, грейпфруты, лимоны, хрен и горчица. Для американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также для итальянца Луки Пармитано - компот из груш, мясо с перловкой, ряженка, сыр и творог с орехами.