Эксперт назвала положительные стороны вступившего в силу закона об ипотечных каникулах

Вступивший в силу в России закон об ипотечных каникулах максимально упростит получение послаблений от банка для россиян, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Об этом в беседе со «Звездой» заявила старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк.

«Сама процедура была сложная и не было гарантии, что банк не откажет. Сейчас после вступления в силу этого закона процедура максимально упрощена, то есть, объявлен список документов, прописаны ситуации, в которых человек может обратиться за каникулами», - сказала эксперт.

Напомним, в среду, 31 июля, в России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Теперь заемщики, в случае возникновения у них серьезных финансовых проблем, могут получить либо отсрочку платежей на срок до полугода, либо уменьшение размера выплат, не потеряв при этом квартиру или дом, приобретенные в кредит.

Стоит отметить, что банки и раньше могли предоставить такие каникулы, но индивидуальном порядке. Теперь же кредитные организации обязаны делать это по закону.