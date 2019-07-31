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В Минобороны раскрыли детали создания оперативного штаба по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Сибири

Наталия Майорова
18:42 31.07.2019
В МО РФ отметили, что для выполнения поставленных задач ежедневно задействуются 12 самолетов и 19 вертолетов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МО РФ

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков отметил, что в ряде регионов РФ складывается тяжелая обстановка с затяжными пожарами. В связи с этим президентом РФ Владимиром Путиным было принято решение о задействовании группировок ВС РФ в тушении наиболее масштабных пожаров.

Как отметил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, для ведения воздушной разведки и ликвидации природных пожаров ежедневно задействуются для выполнения поставленных задач 12 самолетов и 19 вертолетов.

«Для качественного выполнения поставленной задачи в Красноярском крае предлагается создать авиационную группировку в составе десяти самолетов с выливными авиационными приборами и десяти вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами. К перебазированию авиационной группировки приступили сегодня с 15 часов. Завершить мероприятие по созданию группировки планируется: самолетов - к 6 часам утра 1 августа, вертолетов - к 16 часам 1 августа», - подчеркнул он.

Вместе с тем Мизинцев отметил, что, согласно прогнозу погодных условий, в Красноярском крае в ближайшие трое суток прогнозируется увеличение площади природных пожаров из-за отсутствия обильных дождей.

В свою очередь Булгаков потребовал докладывать об изменениях обстановки каждые два часа для качественного выполнения поставленной задачи.

Ранее стало известно, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Cергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

В среду, 31 июля, президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева дал указание Министерству обороны РФ присоединиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия. 

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