Медведев прибыл в Красноярск для проведения совещания по тушению лесных пожаров
В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России введен режим ЧС.
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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск, где проведет совещание по борьбе с лесными пожарами в Сибири.
В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, где полыхают сотни тысяч гектаров тайги.