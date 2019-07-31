Десятки сантиметров в день: большая вода начала уходить из Тулуна

Река Ия, кажется, всерьез решившая еще раз затопить город Тулун, ночью остановилась. Вода даже начала отступать, люди меряют ее уровень влажными следами на стенах затопленных построек.

Вода уходит из Тулуна неохотно: 20-30 сантиметров за весь день. Люди выглядывают из окон и, кажется, не верят, что уровень воды больше не поднимается.

В одном из районов города, затопленном в числе первых, так как он расположен на низменности, сейчас очень много мусора. Эта часть населенного пункта до сих пор находится под водой.

В Тулуне продолжают работу военнослужащие Центрального военного округа. Снова работают беспилотники «Орлан 10» - незаменимые аппараты при разведке местности.

Военнослужащие подвозят питьевую воду, выпекают хлеб и оказывают медицинскую помощь. Капитан медслужбы Диомид Карслидис рассказывает, что у военных врачей здесь всегда есть пациенты.

А десятимесячному Артему из Ангарска сегодня военные привезли жизненно необходимое специальное детское питание. Другое мальчик просто не может есть, поскольку родился недоношенным. Мама привезла его в Тулун в гости к бабушке и, когда вода затопила мост, обратно уехать не смогла. Нужных молочных смесей в городе нет, положение казалось безвыходным, но военнослужащие смогли помочь ребенку.

Самый популярный транспорт в Тулуне - водный. Спасатели МЧС целый день перевозят людей через разлившуюся реку.

Уровень воды опускается, но течение еще очень сильное. Река Ия вышла из берегов по всему руслу, вырвала с корнями деревья, несет мусор. Поэтому и ходить по реке приходится с предельной аккуратностью, каждое столкновение для резиновой лодки может стать фатальным.

«Попадаются различные подводные деревья и все такое, надо смотреть и внимательнее быть», - рассказал «Звезде» командир отделения Сибирского спасательного центра МЧС России Владимир Бахтин.

В Тулуне сейчас жарко и влажно - в районах города, пострадавших от паводка, все чаще встречают ядовитых змей. И погода пока готовит жителям города лишь неприятные сюрпризы - скоро снова ожидаются ливни и грозы.