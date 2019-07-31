Минобороны перебросит в Красноярск самолеты ВТА для тушения лесных пожаров из семи регионов РФ

Десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России будут переброшены в Красноярск из семи регионов страны.

В состав авиационной группировки Минобороны РФ по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли по два самолета от воинских частей ВТА, дислоцированных в Таганроге, Твери и Брянской области, а также по одному самолету из Иваново, Оренбурга, Пскова и Ульяновска.

Минобороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.