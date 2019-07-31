В Министерстве обороны РФ создан оперативный штаб по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Сибири

В Национальном центре управления обороной РФ по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В регион будет направлена оперативная группа по руководством заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова.

Российское военное ведомство создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС РФ. Все воздушные суда оборудованы специальными водосливными устройствами.

Как сообщает Министерство обороны России, привлекаемые экипажи ВТА ВКС РФ прошли специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров.