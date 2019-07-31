«Он неадекватный»: отец предполагаемого убийцы девушки-блогера объяснил поведение своего сына

Отец предполагаемого убийцы девушки-блогера назвал своего сына психически больным. По заверениям мужчины, проблемы со здоровьем у юноши начались довольно давно. Со временем поведение молодого человека стало совсем невыносимым, а постоянные пластические операции, по мнению отца, окончательно свели его с ума. Постепенно его общение с семьей сошло на нет, признался мужчина.

«Он был неадекватный. Без конца делал пластические операции и полностью себя изуродовал. У него проявлялось неуважение к старшим, и вел он себя агрессивно. Пытался и на нас нападать, все время требовал деньги», - сказал отец задержанного.

В последнее время молодой человек испытывал постоянные проблемы с деньгами. Ему не хватало на нормальную жизнь, сетует отец. Все, что семья давала на погашение ипотеки и кредитов, молодой человек тратил на развлечения.

«У него кредитов было миллионов десять. Он их постепенно набирал, а всякие проститутки у него эти деньги вытаскивали. Они его опаивали чем-то, что ли, я не знаю. Мы помогали ему выплачивать ипотеку, а он опять эти деньги тратил на проституток», - уверяет мужчина в интервью телеканалу «360».

Ранее стало известно о задержании подозреваемого в зверской расправе над девушкой-блогером. Ее тело нашли в чемодане в квартире на западе Москвы. У погибшей было перерезано горло и имелись множественные ножевые ранения. На допросе задержанный заявил, что девушка постоянно смеялась над ним и это толкнуло его на совершение преступления.