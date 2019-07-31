Трагедия планетарного масштаба: ученые рассказали о катастрофических последствиях пожаров в Сибири

Пожары в Сибири могут привести к усиленному таянию ледников в Арктике, что, в свою очередь, будет способствовать ускорению глобального потепления. К такому мнению пришли специалисты Всемирной метеорологической организации.

Как отмечают экологи, лесные пожары и раньше бушевали в Сибири, однако в текущем году их масштабы достигли катастрофического размаха, что в результате окажет долгосрочное воздействие на окружающую среду.

«Сажа, которая падает на лед или снег, делает его темным, из-за чего уменьшается отражательная способность поверхности, на которой в результате задерживается больше тепла», - приводит CBS News слова ученых.

Специалисты также обнародовали спутниковые снимки NASA, на которых видны облака дыма от пожаров в Сибири, достигающие арктических районов.

Российские экологи, в свою очередь, говорят, что выбросы углекислого газа из-за пожаров сопоставимы с выбросами крупных городов.

Ранее стало известно, что в Национальном центре управления обороной РФ по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Сибири.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.