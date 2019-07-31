Актер «Современника» получил восемь суток за роль сотрудника ГИБДД

Актер московского театра «Современник» Дмитрий Смолев получил восемь суток административного ареста за шутливый ролик, в котором он играл нетрезвого сотрудника полиции. Об этом сообщили в столичном управлении МВД РФ.

По словам Смолева, форму сотрудника органов внутренних дел ему якобы предоставил блогер, причем специально для съемок в клипе. Запись, которой заинтересовались правоохранители, предположительно, была сделана в перерыве между съемками видео некоей популярной группы - название ее актер «не помнит».

На кадрах Смолев изображает нетрезвого инспектора ДПС, который курит на набережной, а затем не знает, куда деть окурок.

Правоохранители сочли ролик дискредитирующим честь мундира. По решению суда актер получил восемь суток административного ареста за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.