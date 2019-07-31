ПФР сообщил о пересчете выплат работающим пенсионерам

Пенсионный фонд России с 1 августа проведет перерасчет пенсий для работавших в прошлом году пенсионеров. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Корректировка выплат коснется всех получателей страховых пенсий, за которых поступали соответствующие взносы. Размер индексации будет зависеть от размера зарплаты, однако максимальная сумма доплаты ограничена 261 рублем 72 копейками. Только по предварительным данным, перерасчет пенсий коснется около 14 миллионов россиян. На выплату надбавок предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.

Помимо всего прочего, находящимся на заслуженном отдыхе увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений. Речь о накопительной пенсии, срочной и единовременной выплатах. Этот перерасчет коснется полумиллиона человек.

Пенсии этой категории населения вырастут с учетом корректирующего коэффициента, который составит 4,9% для накопительной пенсии и 5,1% для срочной выплаты, на которую могут рассчитывать участники программы софинансирования пенсионных накоплений.