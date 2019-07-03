Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане. Трагедия произошла в одном из городских общежитий. К зданию прибыли представители оперативных служб, сотрудники полиции, пожарные и врачи скорой помощи.

Специалисты проверили общежитие на случай возможной утечки газа, но ничего подозрительного не обнаружили, сообщают источники в экстренных службах региона.

По одной из версий, ребенок поставил телефон на зарядку, после чего гаджет взорвался.

В настоящее время на месте трагедии работают представители правоохранительных органов. Им предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.