Разъяренный слон вдребезги раскрошил стекло в туристическом автомобиле: видео

Агрессивный слон вдребезги разбил лобовое стекло в экскурсионном автомобиле. Инцидент произошел в индийском штате Карнатака.

Известно, что разъяренное животное напало на туристов в понедельник, 29 июля, в заповеднике Бандипур. Очевидцам удалось снять на видео, как слон таранит автомобиль, в результате чего трескается лобовое стекло. Затем животное отходит назад и скрывается за деревьями.

Один из находившихся в салоне автомобиля людей, предположительно экскурсовод, пытается странными звуками отпугнуть агрессивное животное. В какой-то момент он словно забывает об инциденте и приветливо машет в камеру, а затем вновь начинает издавать неповторимые звуки.

Кадры были опубликованы в социальной сети Twitter. По данным Daily Mail, животное могло напасть на туристов, поскольку сочло поведение людей посягательством на свою территорию.

Известно, что никто из очевидцев не пострадал.