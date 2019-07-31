Ураганный ветер повредил более 300 домов в Чечне

Более 300 домов пострадали от штормового ветра в 11 селах Чечни. Накануне на регион обрушился сильнейший ураган.

Повсюду сорванные крыши, битые стекла и поваленные заборы. Повреждены также линии электропередачи и газопроводы. В результате стихии без света остались более 100 тысяч человек. Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение населения в кратчайшие сроки.

Стихия затронула и соседнюю Ингушетию, где ураганный ветер повалил десятки деревьев. В одном из поселений повреждено здание школы. Сейчас в регионе работает специально созданная комиссия для подсчета ущерба.