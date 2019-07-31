В Пентагоне готовят развертывание войск в Европе

Пентагон занимается поиском подрядчиков для переброски и развертывания крупной группировки войск на территории Европы. Соответствующая заявка была опубликована на сайте госзакупок США.

Согласно документу один из департаментов Пентагона, министерство армии, намеревается заключить контракт на коммерческие перевозки людей и тяжелых грузов военного назначения.

Целью заключения контракта названы быстрая передислокация и развертывание войск, а также транспортная поддержка военных учений.

Судя по примерным маршрутам следования, отмеченным в документе, американские войска планируется разместить практически на всей европейской территории - от Великобритании до Прибалтики.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия даст Соединенным Штатам симметричный ответ в случае размещения в Европе ядерных носителей, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это заявление стало ответом российской стороны на высказывание советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона о том, что 2 августа США выйдут из ДРСМД, а также о сомнениях в возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.