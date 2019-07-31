Россия приостановит ввоз абрикосов и яблок из Китая

С 10 августа россияне лишатся нектаринов и груш из Китая: Россельхознадзор приостанавливает ввоз семечковых и косточковых культур из КНР из-за поставок продукции, которая заражена карантинными объектами.

В пресс-службе ведомства пояснили, что ограничения коснутся также слив, абрикосов, вишни, алычи, черешни, яблок и айвы. По данным Россельхознадзора, в период с 2018 по 2019 год карантинные объекты были выявлены в 48 случаях. При этом основные эпизоды связаны именно с семечковыми и косточковыми культурами, а обнаруживаемые службой объекты снижают урожаи данных культур на 30-90%.

«Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, известно, что по каждому факту поступления в РФ зараженной продукции ведомство направляло официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Россельхознадзор шесть раз обращался к китайской стороне с призывом провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров.

В ведомстве подчеркнули, что Китай - один из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в РФ. Например, каждый год в Россию поставляется более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, включая более 180 тысяч тонн цитрусовых, а также более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов и персиков.

«Допуск продукции из Китая в 1990-е годы был осуществлен по упрощенной процедуре. К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства», - объяснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также добавили, что фитосанитарная ситуация в КНР значительно изменилась, а обнаружение карантинных организмов свидетельствует о необходимости ее пересматривать. В ведомстве ожидают проведения консультаций с китайской стороной, а также инспекций с мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После этого будет рассмотрен вопрос восстановления торговли, уточняет РИА Новости.