Актриса Инна Чурикова выписалась из больницы. На лечении она находилась с 18 июля.

Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. Первую помощь ей оказали зрители, которые подняли актрису на руки и отнесли за кулисы. В зале оказалась женщина-врач, именно она до приезда скорой помощи осмотрела артистку.

Спектакль был прерван, а Чурикову срочно госпитализировали в реанимацию отделения острых эндотоксикозов НИИ имени Склифосовского. Там за состоянием актрисы следили лучшие врачи, которым удалось поставить ее на ноги.