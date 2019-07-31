Китай и Россия будут укреплять сотрудничество в военной сфере

В мероприятии приняли участие около 500 человек: замминистра обороны РФ Александр Фомин, заместитель Генерального прокурора РФ - Главный военный прокурор Валерий Петров, представители правительства и парламента России, Общества российско-китайской дружбы и работающих в России предприятий с китайским капиталом.

Военный атташе КНР в России Куй Яньвэй в своем выступлении на приеме подчеркнул, что отношения между армиями двух стран являются образцом межармейского взаимодействия на основе взаимоуважения, равноправия и справедливости. По его словам, стороны впредь будут усиливать взаимную поддержку в вопросах, представляющих обоюдный интерес. Армии двух стран будут расширять стратегические консультации и контртеррористическое сотрудничество, продолжат проводить совместные военные учения, усилят взаимодействие в сфере разработки оборонных технологий.

Александр Фомин в свою очередь заявил, что отношения между двумя армиями достигли высочайшего уровня за всю историю. На фоне новых исторических условий угрозы и вызовы, встающие перед обеими странами, становятся все более заметными, отметил он. Замминистра обороны выразил надежду на то, что армии двух стран будут и впредь углублять сотрудничество, внося все больший вклад в обеспечение глобального мира и стабильности.