В Костроме неуправляемый автобус с пассажирами едва не сорвался в реку: видео

В Костроме пассажирский автобус едва не рухнул в реку, проезжая мост. Инцидент произошел в среду, 31 июля.

По данным пресс-службы региональной ГИБДД, автобус проезжал по мосту через реку Костромку, двигаясь в сторону центра города. В какой-то момент транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с бетонным блоком. Позже автобус вновь пересек проезжую часть и врезался в ограждение на противоположной стороне моста: именно оно спасло транспортное средство от падения в воду.

Известно, что в момент ДТП в салоне автобуса находились люди. Точное число пассажиров в настоящее время выясняется.

По данным ГИБДД, водителю транспортного средства стало плохо, в результате чего он потерял управление. Мужчина был госпитализирован с места происшествия.

В результате техосмотра выяснилось, что автобус находится в исправном состоянии. Кадры с места инцидента были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».