В МИД РФ предупредили США о симметричном ответе в случае размещения в Европе ядерных носителей

Россия даст Соединенным Штатам симметричный ответ в случае размещения в Европе ядерных носителей, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат пояснил, что наша страна установит схожие боеприпасы на аналогичном расстоянии от американских границ. Время подлета боеголовок будет равным, пообещал Рябков в беседе с «Интерфаксом».

Эти заявления представителя МИД стали ответом на высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что 2 августа Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД, а также о сомнениях в возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.