Минобороны создает авиационную группировку для тушения лесных пожаров

В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Cергей Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

В настоящее время авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку.

Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах страны.

В связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.

Президент РФ Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева дал указание Министерству обороны РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.