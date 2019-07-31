Ученые из США и Испании создали генетическую «химеру»

Ученым удалось создать «эмбрион-химеру» из клеток человека и обезьяны. Эксперимент американо-испанской группы ученых успешно реализован в одной из китайских лабораторий. Основная цель исследователей - научиться выращивать органы для их последующей трансплантации человеку, для чего стволовые клетки вводятся в животные эмбрионы.

Подробности эксперимента не раскрываются, но известно, что лаборанты прервали развитие эмбриона, зафиксировав предварительно все необходимые показатели. Работа с человекообразными приматами продолжится, заявила одна из участников научной группы, биолог Эстрелья Нуньес.

Ее энтузиазм разделяют не все. Руководитель Центра регенативной медицины Барселоны Анхель Райа счел подобные опыты неэтичными и предположил, что клетки человека могут сформироваться в мозгу животного и повлиять на вероятное появление у примата сознания. Впрочем, биологи уверяют, что подобное невозможно из-за механизма самоуничтожения человеческих клеток, попавших в мозг животного, сообщает издание Ei Pais.

Ранее стало известно о схожих опытах японских генетиков. Они работают с грызунами и тоже пытаются найти способ выращивания человеческих органов для пересадки.