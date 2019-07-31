Популярный блогер погиб во время съемок видеоролика

Известный американский блогер, автор YouTube-канала King of Random Грант Томпсон погиб во время съемок видеоролика про полет на параплане. Об этом рассказали его родственники.

По словам брата погибшего, Грант ушел из дома вечером в понедельник, но обратно так и не вернулся. Во вторник его тело было найдено в Сент-Джордже (штат Юта).

Как пишет TMZ, в правоохранительных органах рассказали, что после того, как параплан блогера пропал с радаров, на его поиски был направлен вертолет, экипаж которого и обнаружил погибшего. Рядом лежали специальное снаряжение и видеокамера, запись с которой, надеются криминалисты, и поможет объяснить причину произошедшего.

Родственники погибшего также сообщили, что Грант любил экстремальные виды спорта, связанные с полетом. Парапланеризмом он начал увлекаться около пяти месяцев назад.

Основной темой канала King of Random являются эксперименты и лайфхаки на все случаи жизни. Ресурс существует с 2010 года. Число его подписчиков превышает 11 миллионов человек.