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Над катером ВМФ Великобритании заметили «человека-ракету»: видео

Наталия Майорова
15:29 31.07.2019
«Человек-ракета» в прошлом был резервистом ВМФ Великобритании.
Над катером ВМФ Великобритании заметили «человека-ракету»: видео
© Фото: Royal Navy, YouTube

Изобретатель Ричард Браунинг, также известный как «человек-ракета», показал ВМФ Великобритании способности своего реактивного ранца. Мужчина является основателем компании Gravity Industries.

Браунинг отправился в пролив Солент на патрульном катере класса Р2000 Archer HMS Dasher в сопровождении двух надувных лодок.

Вместе с тем, как пояснили в издании The Drive, британское Минобороны давно ведет сотрудничество с этой фирмой и проявляет большой интерес к реактивным ранцам.

«Человек-ракета» в прошлом был резервистом ВМФ Великобритании. Первая версия костюма, который получил название «Дедал», в прошлом была оснащена шестью микротурбинами, работающими на керосине. Две из них были совмещены с топливными баками, расположенными в ранце, а еще две крепились на каждом предплечье.

В частности, на кадрах, опубликованных на YouTube, видно, что на усовершенствованной модели Браунинг заменил две турбины на один более мощный двигатель, благодаря чему появилась возможность увеличить скорость с 30 до 50 миль в час. По словам командира катера, изобретатель сделал так, что взлет и посадка выглядели легко - это несмотря на то, что корабль движется со скоростью 20 узлов.

По мнению представителей Королевского флота, «Дедал» может быть полезен для морских пехотинцев при выполнении спецопераций, например при захвате судов. Однако существуют и другие возможности его применения.

В настоящее время у ВМФ Великобритании пока нет ни одного такого костюма.

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