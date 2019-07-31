«На пчел плевать»: Лужков рассказал, как уберечь пасеки от массовой гибели

Минприроды и правоохранительные органы должны тщательнее расследовать случаи массовой гибели пчел в России и сурово наказывать виновных. В этом уверен владелец пасеки Юрий Лужков.

В беседе со «Звездой» он прокомментировал многочисленные случаи гибели медоносных пчел в Рязанской, Курской, Липецкой и Московской областях. Причиной этого, по мнению эксперта, являются химикаты, которыми фермеры обрабатывают свои угодья.

«Когда начинается цветение рапса, пчелы в первую очередь собирают нектар с него и гибнут, причем целыми семьями. Поскольку наши фермеры заинтересованы в урожайности рапса, он отлично идет на продажу, то, невзирая на то что гибнут пчелы, они увеличивают размеры посевных площадей», - заявил Лужков.

Между тем ситуацию можно и нужно решать цивилизованным способом, уверен пчеловод. В среднем обработка полей гербицидами проводится на протяжении пяти дней. На это время владелец пасеки должен вывести ульи за пять километров и переждать. После пчелиные семьи можно возвращать на привычное место без особого риска для медоносного хозяйства.

«У нас ситуация иная, и это недавно произошло со мной. Несмотря на то что я предупреждал владельца поля и просил предупредить о начале химической обработки, он плевать хотел, и никто меня не информировал. Дисциплины у владельцев полей никакой и нет понимания, что ты губишь самых полезных насекомых. Обработать, получить урожай и заработать, а на пчел плевать», - сетует пчеловод.

Формально законы, защищающие пчеловодов, есть, но, учитывая то, что в основном сладким промыслом занимаются пенсионеры, редко кто из них доходит до суда, уверен Лужков.

Тем временем в Корсаковском районе Орловской области возбуждено первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел - более 300 пчелосемей. По версии следствия, причиной происшествия стали нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений при обработке пшеничных полей.