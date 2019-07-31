Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин по итогам доклада главы МЧС Евгения Зиничева дал указание Министерству обороны РФ подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», - сказано в сообщении.

Кроме того, по поручению главы государства группировка вооруженных сил будет оставаться в Иркутской области до особого распоряжения.

Напомним, в связи с крупными лесными пожарами в четырех регионах России был введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка сейчас в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия.