«Это ужас»: Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который украинскому лидеру попыталась передать съемочная группа телеканала «1+1» в ходе визита в Черкассы.

Белое изваяние с отпечатком красной помады от поцелуя явно не понравилось украинскому лидеру.

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в Интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», - резко отреагировал Зеленский. Он также призвал «больше такого не делать».

Ранее на одном из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов поступили в продажу бюсты президента. Скульптуры создает 23-летняя жительница Винницы. Вес бюста составляет 2,5 килограмма, а высота - 23 сантиметра. Скульптуру можно приобрести в Сети за две тысячи гривен (чуть больше пяти тысяч рублей).