«Цензура и нарушение»: МИД о блокировке Twitter-аккаунта посольства РФ в Сирии

Блокировка аккаунта посольства РФ в Сирии - это цензура и нарушение свободы слова со стороны социальной сети Twitter. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

Речь идет о блокировке аккаунта посольства РФ вчера, 30 июля. Причем это произошло без каких-либо объяснений.

«Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети», - сообщается в заявлении российского дипломатического ведомства.

Вместе с тем Москва призвала Twitter разблокировать аккаунт посольства.

Ранее сообщалось, что администрация Twitter заблокировала страницу российского посольства. Блокировка аккаунта произошла после того, как дипломаты разместили видео Минобороны РФ, опровергающее данные «Белых касок» о том, что ВКС РФ якобы нанесли авиаудар по рынку Аль-Халь в Идлибе 22 июля.

Накануне в Министерстве обороны РФ разоблачили действия так называемой международной гуманитарной организации «Белые каски». Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий РФ в Идлибе.

Кроме того, утверждалось, что российская авиация якобы наносила удары по мирным жителями и социально значимым объектам. Однако все обвинения были основаны на якобы свидетельствах представителей «Белых касок», которые неоднократно уличались в провокациях.

В июле «Белые каски» сообщали о якобы ударах ВКС РФ по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб. Так называемая гуманитарная организация утверждала, что в результате атаки погибли десятки мирных жителей.

Российские беспилотники после данных сообщений дважды проводили съемку предполагаемого места атаки, однако рынок Аль-Халь оказался цел и невредим. Также не было зафиксировано никаких повреждений в городе Маарет-Ан-Нууман.