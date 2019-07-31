По волнам: в Китае более 40 человек получили травмы при катании на аттракционе

В Китае не менее 40 человек получили травмы различной степени тяжести при поездке на аттракционе. Одна из искусственных волн оказалась слишком большой для посетителей и накрыла их.

Отдыхающие были одеты в яркие спасательные жилеты и надувные круги. Из-за этого и конструкции горок люди не успевали перегруппироваться и защититься от повреждений.

Особенно сильно пострадавшие поступили в лечебные учреждения с переломами ребер и нижних конечностей. По предварительным данным, небывалые волны образовались из-за слишком большого напора воды в генератор.