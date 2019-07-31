По волнам: в Китае более 40 человек получили травмы при катании на аттракционе
Люди не успевали перегруппироваться и защититься от повреждений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Китае не менее 40 человек получили травмы различной степени тяжести при поездке на аттракционе. Одна из искусственных волн оказалась слишком большой для посетителей и накрыла их.
Отдыхающие были одеты в яркие спасательные жилеты и надувные круги. Из-за этого и конструкции горок люди не успевали перегруппироваться и защититься от повреждений.
Особенно сильно пострадавшие поступили в лечебные учреждения с переломами ребер и нижних конечностей. По предварительным данным, небывалые волны образовались из-за слишком большого напора воды в генератор.