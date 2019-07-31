В команде Зеленского раскрыли план предстоящих реформ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук, отвечающий за экономический блок, рассказал о реформах, которые планируется осуществить в стране в ближайшее время. По словам Гончарука, Владимир Зеленский намерен сократить дефицит бюджета, провести приватизацию государственных компаний таких как, почта, банки и железнодорожный оператор.

«Банки должны быть проданы в первую очередь», - заявил Гончарук.

Он также добавил, что Киев намерен отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения, который был введен в 2001 году еще при Леониде Кучме. Сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком о модели открытия рынка земли. В частности, смогут ли ее покупать иностранцы или будут введены какие-то ограничения. По разным оценкам, вклад от продаж земель к росту ВВП страны может составить от 0,5 до 3%.

«Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал Гончарук в интервью Bloomberg.

Политик добавил, что власти планируют заключить в сентябре с МВФ новое соглашение, взамен существующего, срок которого истекает в начале будущего года.

«МВФ является нашим стратегическим партнером. Мы стремимся получить другую программу», - сказал Гончарук.

Напомним, в середине декабря 2018 года МВФ ободрил Украине кредит в размере 3,9 млрд долларов на 14 месяцев. Чтобы получить деньги, властям пришлось выполнить ряд условий: создать антикоррупционный суд, поднять тарифы на газ, а также принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого (2,3% от ВВП).

В мае этого года в Верховной Раде прозвучало мнение, что именно сотрудничество Киева с Международным валютным фондом принесло стране убытки в экономике и загнало в долговую яму.