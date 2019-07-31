В Иркутской области медведь напал на деревню

В Нижнеудинском районе полиция была вынуждена застрелить агрессивного медведя, забравшегося на частную территорию.

Уточняется, что событие произошло 27 июля в деревне Замзор Нижнеудинского района Иркутской области. Там дикое животное вышло из тайги и проникло на частную территорию пенсионеров. Животное вело себя агрессивно, создавая тем самым угрозу для жизни и здоровья мужчины и его супруги.

Кроме того, медведь попытался напасть на домашний скот хозяев.

Местные жители вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить животное, сообщается в пресс-службе ГУ МВД по региону. Никто из граждан не пострадал.

«Тушу медведя передали на экспертизу в ветеринарную лабораторию, поскольку эти звери являются переносчиками различных опасных для человека заболеваний. Позже тушу уничтожили. Из чего можно предположить, что медведь был болен», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Якутии медведи начали выходить из тайги, спасаясь от огня лесных пожаров. Медведей уже видели на дачных участках в поселке Пеледуй, где они опустошают грядки и малиновые заросли. Несколько животных было также замечено на свалках и у лесных дорог. Специалисты напоминают, что встреча с испуганным медведем опасна, и призывают избегать близкого контакта.