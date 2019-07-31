Названа дата поступления первого газа по «Северному потоку - 2»

Первый газ по «Северному потоку - 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Как рассказал Зеле, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря. Глава OMV также добавил, что разрешение на строительство «Северного потока - 2» получено от всех стран-партнеров проекта, кроме Дании. Несмотря на это, как подчеркнул Зеле, задержек по реализации газопровода не ожидается.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 милиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет тянуться от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток - 2» пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Он протянется через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общая стоимость «Северного потока - 2» составляет 9,5 миллиарда евро. Каждый из пяти европейских партнеров проекта финансирует 10%.