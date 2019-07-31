В Нижнем Новгороде задержана женщина, «изгонявшая бесов» из сына хоккейной клюшкой

В Нижегородской области задержана женщина, избивавшая своего несовершеннолетнего сына в попытках «изгнать их него бесов». Следователи установили, что 29-летняя мать занималась этим систематически, не забывая связывать 12-летнего подростка.

Чтобы он не выдал ее своими криками, женщина делала ребенку инъекции неизвестного вещества. После этого экзорцист-самоучка наносила мальчику многочисленные удары хоккейной клюшкой. Помимо сына, у женщины еще один ребенок - месячная дочь.

«Малолетние дети подозреваемой изъяты: мальчик помещен в социально-реабилитационный центр, а месячная девочка - в медицинское учреждение. В ходе расследования уголовного дела женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», - говорится в официальном сообщении на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Излишне суеверная мать задержана и помещена под стражу. В ближайшее время в ее отношении будет избрана мера пресечения.