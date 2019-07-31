Опубликованы кадры крушения 13 вагонов поезда в Чехии

В Чехии произошло крушение железнодорожного состава. Сразу 13 вагонов грузового поезда, который перевозил известняк, на большой скорости слетели с рельсов.

Инцидент произошел рядом с границей Германии. Тонны известняка рассыпались по путям. При этом никто не пострадал, однако общий денежный ущерб превысил миллион долларов - рабочим предстоит восстановить поврежденные рельсы и вагоны.

По предварительной информации, причиной схода поезда с рельсов стало превышение скорости. Сообщается, что машинист ехал втрое быстрее, чем предписывалось правилами на данном участке.