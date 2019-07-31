МЧС наращивает авиационную группировку для тушения пожаров в Сибири

В Сибири МЧС наращивает авиационную группировку для тушения пожаров. В Богучанский район Красноярского края направлены два дополнительных самолета Бе-200. Они работают над самыми сложными участками.

Отмечается, что суднами управляют высокого уровня мастерства экипажи воздушного судна и летчики-наблюдатели Лесопожарного центра. К настоящему времени на горящий лес сброшено около 30 тонн воды. В постоянной готовности находятся еще два самолета.

В Красноярский край, где горит миллион гектаров леса, также прибыла аэромобильная группировка спасателей из Кемеровской области и Хакасии.

Ранее в МЧС заявили, что в общей сложности в Сибири горит более трех миллионов гектаров леса, ситуация также осложняется труднодоступностью отдельных участков в тайге. Режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами введен на территории всего Красноярского края, в Иркутской области и частично в Бурятии.

Ветер распространил дым на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Местные жители в регионах жалуются на плотный туман и запах гари.

Дым от сибирских лесных пожаров может дойти и до Москвы, если, по словам синоптиков, в регион придет антициклон, а центр управления циркуляцией в нем должен будет расположиться на севере Западной Сибири - в низовьях Оби и Иртыша. При этом специалисты успокоили москвичей: в ближайшее время такого развития событий не ожидается.