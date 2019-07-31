ФСБ предотвратила теракт, планируемый сторонниками ИГ* в Татарстане

Сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт в Татарстане, который планировали сторонники запрещенной в России террористической организации ИГ*.

На месте совершения предполагаемого преступления задержаны два человека. Их подозревают в пропаганде терроризма и попытке завербовать в ряды пособников радикалов местных жителей.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан», - сообщает ЦОС ФСБ России.

В ходе обыска у задержанных были изъяты взрывчатые вещества и компоненты для изготовления самодельных бомб. Личности подозреваемых, как и обстоятельства их задержания, не разглашаются в интересах следствия.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ