Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире АрМИ-2019 ТЕГИ

Прошла жеребьевка участников конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники»

Александр Пешков
12:09 31.07.2019
Команды пяти стран прибыли на международный этап конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» и провели жеребьевку в Воронежской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

На международном этапе конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр - 2019 «Мастера автобронетанковой техники» выступят пять команд: Россия, Венесуэла, Египет, Китай, Лаос.

Участники соревнований прибыли сегодня и разместились на базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации. Иностранные делегации в полном составе с капитанами и техническим составом своих стран размещены вместе с российской командой.

В 2018 году на международном этапе выступали команды Венесуэлы, Египта, Китая, России и Уганды. В 2019 году впервые на российской земле выступит команда Лаоса, команда России также будет встречать коллег из Китая, Египта и Венесуэлы. С 2015 года командное первое место занимают военные водители Минобороны Российской Федерации.

За две недели до соревнований иностранные делегации с техническим составом и тренерским штабом проведут жеребьевку, приемку военной техники и подготовку к участию на обновленной трассе в Воронежской области.
Впервые в истории конкурса все команды дали свое согласие на выступление на автомобилях, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации - грузовой автомобиль КамАЗ-43501, седельный тягач КамАЗ-65225 и легковой автомобиль УАЗ-3163 «Патриот».

Впервые за все время проведения Игр команда Народно-освободительной армии Китая будет использовать легковые, грузовые и вспомогательные автомобили, стоящие на вооружении российской армии. Все предыдущие годы китайская сборная соревновалась на технике собственного производства. Также команда Китая станет первой командой, открывающей пятые соревнования лучших военных автомобилистов, второй будет сборная Лаоса, третьими на старт выйдут представители Венесуэлы, четвертыми в гонку вступят спортсмены из Египта, а замкнет пятерку команда из России.

Команду Российской Федерации представят лучшие водители Западного военного округа, Центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России, а также представители отдельных воинских частей.

За время подготовки свыше 9000 военных водителей военных округов, флотов, видов и родов войск боролись за право представить сборную команду России на международном этапе.

После проведения ознакомительных заездов и финальной проверки командами-участницами военной техники будет определен порядок прохождения трех этапов гонок по трассам и гонки седельных тягачей.

Водителям грузовых и легковых автомобилей предстоит пройти дистанцию длиной свыше десяти километров со скоростным прохождением препятствий: «восьмерка», «проезд по ограниченным проездам», «косогор», «холм», «грязевое болото», «земляной серпантин», «стерня», «пахота», бетонная «колея», «водная преграда», а также выполнить упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» пройдут 14 и 15 августа в Воронежской области.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы проходят на территории десяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.07.2019, 08:56
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Дата31.07.2019, 06:37
Вода против стали: лучшие кадры учений танкистов под Оренбургом
Дата30.07.2019, 09:22
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова оценила свое выступление на чемпионате мира в Корее
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.07.2019, 11:23
Эскадрилью новых истребителей Су-35 сформировали в Тверской области
Дата31.07.2019, 10:44
Победа в войне за час: топ самых быстрых войн в истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
АрМИ-2019
12:09 В стране и мире
Видео
Прошла жеребьевка участников конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники»
08:31 Армия
Видео
Российские военные прибыли в Казахстан для участия в трех конкурсах АрМИ-2019
07:40 ОПК
Видео
«Тайфун» в китайской пустыне: кадры испытаний новейшего бронеавтомобиля
18:48 В стране и мире
Видео
От рассвета до заката: участники «Танкового биатлона» провели пристрелку
17:31 В стране и мире
Видео
Танкисты ведут огонь на АрМИ-2019: кадры замедленной съемки
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:32 В стране и мире
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Россию
12:15 В стране и мире
Во Владивостоке нашли «огненный глаз»
12:00 В стране и мире
Убыточный бизнес и долги за ремонт: СМИ раскрыли доходы Алибасова
11:57 В стране и мире
Видео
Море у берегов Крыма «посерело» из-за ядовитых медуз: видео
11:19 В стране и мире
NI рассказал о применении тяжелого беспилотника КНР против американского крейсера
События дня
События дня
АрМИ-2019
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Делят территорию»: у стен Казанского кремля подрались Конь и Зебра
Исследователь «обнаружил» упаковку американского сухпайка на фото с перевала Дятлова
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о неожиданной «встрече» в коме
Видео
Леди Гагу заметили с новым возлюбленным
Видео
Нетрезвый боец ВСУ отправился налаживать отношения с ДНР и подорвался на мине
Видео
Дикий медведь влепил оплеуху назойливому водителю на Ямале: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.