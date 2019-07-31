Прошла жеребьевка участников конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники»

На международном этапе конкурса профессионального мастерства Армейских международных игр - 2019 «Мастера автобронетанковой техники» выступят пять команд: Россия, Венесуэла, Египет, Китай, Лаос.

Участники соревнований прибыли сегодня и разместились на базе учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации. Иностранные делегации в полном составе с капитанами и техническим составом своих стран размещены вместе с российской командой.

В 2018 году на международном этапе выступали команды Венесуэлы, Египта, Китая, России и Уганды. В 2019 году впервые на российской земле выступит команда Лаоса, команда России также будет встречать коллег из Китая, Египта и Венесуэлы. С 2015 года командное первое место занимают военные водители Минобороны Российской Федерации.

За две недели до соревнований иностранные делегации с техническим составом и тренерским штабом проведут жеребьевку, приемку военной техники и подготовку к участию на обновленной трассе в Воронежской области.

Впервые в истории конкурса все команды дали свое согласие на выступление на автомобилях, стоящих на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации - грузовой автомобиль КамАЗ-43501, седельный тягач КамАЗ-65225 и легковой автомобиль УАЗ-3163 «Патриот».

Впервые за все время проведения Игр команда Народно-освободительной армии Китая будет использовать легковые, грузовые и вспомогательные автомобили, стоящие на вооружении российской армии. Все предыдущие годы китайская сборная соревновалась на технике собственного производства. Также команда Китая станет первой командой, открывающей пятые соревнования лучших военных автомобилистов, второй будет сборная Лаоса, третьими на старт выйдут представители Венесуэлы, четвертыми в гонку вступят спортсмены из Египта, а замкнет пятерку команда из России.

Команду Российской Федерации представят лучшие водители Западного военного округа, Центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России, а также представители отдельных воинских частей.

За время подготовки свыше 9000 военных водителей военных округов, флотов, видов и родов войск боролись за право представить сборную команду России на международном этапе.

После проведения ознакомительных заездов и финальной проверки командами-участницами военной техники будет определен порядок прохождения трех этапов гонок по трассам и гонки седельных тягачей.

Водителям грузовых и легковых автомобилей предстоит пройти дистанцию длиной свыше десяти километров со скоростным прохождением препятствий: «восьмерка», «проезд по ограниченным проездам», «косогор», «холм», «грязевое болото», «земляной серпантин», «стерня», «пахота», бетонная «колея», «водная преграда», а также выполнить упражнение контрольных стрельб из автомата Калашникова.

Соревнования военных автомобилистов в рамках международного конкурса «Мастера автобронетанковой техники» пройдут 14 и 15 августа в Воронежской области.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы проходят на территории десяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.